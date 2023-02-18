Відтепер чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI доступний для українців, відтак Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

“ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням — офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом. Нарешті нам вдалося виправити несправедливість”, – розповів Михайло Федоров.

А також зазначив, що Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. За словами міністра, програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях для того, щоб росіяни не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською.

“Дякую компанії OpenAI за правильне та цілком логічне рішення. Країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій. Вдячний кожному, хто допомагав, особливо Тимофію Милованову”, – підсумував міністр цифрової трансформації України.

Зауважимо, що нещодавно стало відомо, що користувачі чат-бота для генерації тексту ChatGPT зможуть налаштувати штучний інтелект “під себе”. Це має допомогти сервісу створювати тексти з різноманітними поглядами на суперечливі теми.

Компанія-розробник OpenAI працювала над розмаїттям політичних поглядів та вдосконалювала інші аспекти штучного інтелекту.

“Це означатиме дозвіл системних виходів, з якими інші люди можуть бути категорично не згодні”, – заявили у компанії.

Втім, розробники зауважили, що ChatGPT завжди матиме певні обмеження.

“Якщо користувач запитує чат-бот про суперечливу тему, рецензенти повинні дозволити ChatGPT не лише відповісти на питання, а й запропонувати описати погляди людей і рухів замість того, щоб намагатися обрати “правильний” погляд на складні теми”, – додали в OpenAI.

ДОВІДКА. ChatGPT – чат-бот, розроблений компанією OpenAI, на основі штучного інтелекту, який взаємодіє з користувачами завдяки розмові. Наприклад, він може навчитися генерувати відповіді без чітких інструкцій. Текст, написаний ChatGPT, на 100% унікальний.