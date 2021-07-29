Про це повідомили в Офісі президента.
“Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку 12 серпня, в Міжнародний день молоді”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів.
Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Водночас втратив чинність указ президента України від 22 червня 1994 року № 323 “Про День молоді”, відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.
- У вівторок, 18 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про основні засади молодіжної політики” № 1414-ІХ.