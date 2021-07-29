Відтепер Україна відзначатиме День молоді спільно з усім світом – 12 серпня.

Про це повідомили в Офісі президента.

“Президент Володимир Зеленський установив в Україні День молоді, який відзначатимуть щороку 12 серпня, в Міжнародний день молоді”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Глава держави підписав відповідний указ № 333/2021 з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів.

Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Водночас втратив чинність указ президента України від 22 червня 1994 року № 323 “Про День молоді”, відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.