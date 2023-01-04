Уряд спростив правила ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів в якості гуманітарної допомоги, відтак гарантійні листи більше не потрібні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України

На засіданні уряду внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174 “Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану”.

Постанова визначає, що імпорт дронів цивільного та подвійного призначення не потребує надання будь-яких додаткових документів – включно з гарантійними листами кінцевого споживача.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, у такий спосіб буде вирішено ситуацію, коли волонтери мали проблеми із ввезенням в Україну звичайних цивільних дронів та дронів подвійного використання, відтепер ніхто не буде вимагати від них додаткових документів, зокрема й гарантійних листів.

Міністерка зазначила, що прийняття постанови сприятиме реалізації спрощеного порядку ввезення в Україну таких товарів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

У відомстві пояснили, що пропуск таких безпілотних апаратів має здійснюватися за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що їх перевозить, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів.

Також у документі йдеться про такі зміни: військові адміністрації включено до кола кінцевих користувачів, які мають право виписувати гарантійні листи на товари військового призначення; з метою уточнення ідентифікації окремих товарів формулювання “нецивільного призначення” замінено словами “військового призначення”, а позицію “8802” замінено позицією “8806”.