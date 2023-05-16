Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначено, що менше ніж за тиждень від запуску електронної черги перетину кордону послуга повноцінно працює на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску. Нині всі вантажівки перетинають кордон лише відповідно до запису в електронній черзі. Загалом, в онлайн-черзі очікує на перетин кордону понад 12 тисяч вантажівок.

“З початку запуску послуги ми мали пункти пропуску, де рух по електронній черзі почався одразу, та ті, де варто було почекати закінчення живої черги, що накопичилась раніше. На вихідних жива черга закінчилась на “Раві-Руській” та “Краківці”, таким чином всі вантажівки перетинають кордон лише відповідно до “єЧерги”. За тиждень дії послуги вже 9500 вантажівок виїхало з України лише за електронною чергою та майже 15 тисяч водіїв зареєструвалися у системі”, – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Станом на ранок 15 травня, найбільша електронна черга нараховується на МАПП “Рава-Руська – Хребенне” – більше 2800 вантажівок. Також більше 2 тисяч транспортних засобів онлайн очікує на перетин кордону через пункти пропуску “Краківець – Корчова” та “Ягодин – Дорогуськ”. Рух на останньому вже розблокований.

Загалом, з часу початку пілотного проєкту “єЧерга” у грудні минулого року на пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” до 15 травня кордон за електронним записом перетнуло 96 078 вантажівок, з них на “Ягодині” – 88 тисяч. За цей же період у системі зареєструвалось більше 38 тисяч водіїв.

Нагадаємо, 8 травня на 16 пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок. Зареєструватись можна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку “єЧерга”.