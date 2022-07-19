Про це повідомили у Національному музеї Революції Гідності.

Зазначається, що розписана біла будівельна каска зберігалася вдома у Ратушних як артефакт з Майдану та мистецький витвір, адже на ній, за словами Світлана, “цілий сюжет майданівської епопеї: Український дім, шини, беркут, вогонь”. Водночас хто саме розмалював артефакт – невідомо. Будівельні каски під час Майдану прикрашали митці просто неба, тоді у багатьох учасників протестів були схожі витвори.
Світлана розповіла, що то ще був момент, коли активісти наївно думали, що ніхто не буде розстрілювати людей у центрі міста з вогнепальної зброї та, що звичайні пластикові каски зможуть захистити.

Фото: Національний музей Революції Гідності

Коли розпочалася Революція Гідності, Роману було 16, він закінчував школу. У такому ж віці, в Революції на граніті в 1990-му брала участь його мати.
“Рома сприймав всі ці події дуже щиро і в глобальному векторі. Він вірив, що можна зробити все – просто треба брати й робити. Так було і з Протасовим Яром. В нього не було скепсису і зневіри, він був переконаний, що ми впораємося. І не потрібно нічого боятися – просто робити”.
Світлана впевнена, що лише через історії та книги не можна повною мірою зрозуміти історичні події – потрібні артефакти, на які можна подивитися, яких можна торкнутися, від яких йде енергія людей: “От ти дивишся на цю каску і розумієш, наскільки це були світлі та величні події, попри всю їхню кривавість”, – сказала вона.