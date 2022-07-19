Про це повідомили у Національному музеї Революції Гідності.

Зазначається, що розписана біла будівельна каска зберігалася вдома у Ратушних як артефакт з Майдану та мистецький витвір, адже на ній, за словами Світлана, “цілий сюжет майданівської епопеї: Український дім, шини, беркут, вогонь”. Водночас хто саме розмалював артефакт – невідомо. Будівельні каски під час Майдану прикрашали митці просто неба, тоді у багатьох учасників протестів були схожі витвори.

Світлана розповіла, що то ще був момент, коли активісти наївно думали, що ніхто не буде розстрілювати людей у центрі міста з вогнепальної зброї та, що звичайні пластикові каски зможуть захистити.

Коли розпочалася Революція Гідності, Роману було 16, він закінчував школу. У такому ж віці, в Революції на граніті в 1990-му брала участь його мати.