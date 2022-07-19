Про це повідомили у Національному музеї Революції Гідності.
Зазначається, що розписана біла будівельна каска зберігалася вдома у Ратушних як артефакт з Майдану та мистецький витвір, адже на ній, за словами Світлана, “цілий сюжет майданівської епопеї: Український дім, шини, беркут, вогонь”. Водночас хто саме розмалював артефакт – невідомо. Будівельні каски під час Майдану прикрашали митці просто неба, тоді у багатьох учасників протестів були схожі витвори.
Світлана розповіла, що то ще був момент, коли активісти наївно думали, що ніхто не буде розстрілювати людей у центрі міста з вогнепальної зброї та, що звичайні пластикові каски зможуть захистити.
Коли розпочалася Революція Гідності, Роману було 16, він закінчував школу. У такому ж віці, в Революції на граніті в 1990-му брала участь його мати.
“Рома сприймав всі ці події дуже щиро і в глобальному векторі. Він вірив, що можна зробити все – просто треба брати й робити. Так було і з Протасовим Яром. В нього не було скепсису і зневіри, він був переконаний, що ми впораємося. І не потрібно нічого боятися – просто робити”.
Світлана впевнена, що лише через історії та книги не можна повною мірою зрозуміти історичні події – потрібні артефакти, на які можна подивитися, яких можна торкнутися, від яких йде енергія людей: “От ти дивишся на цю каску і розумієш, наскільки це були світлі та величні події, попри всю їхню кривавість”, – сказала вона.
- 5 липня, полеглому за Україну у війні проти РФ, київському активісту Роману Ратушному могло б виповнитись 25 років. Боєць 93 окремої механізованої бригади “Холодний яр” загинув під Ізюмом під час виконання бойового завдання. Зараз українського патріота не лише згадують у соцмережах друзі та близькі, журналістка Мирослава Барчук повідомила, що “Суспільне мовлення” підготувало фільм “Роман Ратушний. Сила світла”.
- Нагадаємо, відомий своєю непохитною патріотичною позицією, Роман Ратушний залишив українцям власну настанову, котру відома журналістка Мирослава Барчук нарекла “Заповітом”.
- Український журналіст та головний редактор інтернет-видання “Історична Правда” Вахтанг Кіпіані запропонував запровадити кілька премій імені Романа Ратушного для молодих авторів.
- Більшістю голосів жителі Києва висловились за перейменування вулиці Волгоградської на честь загиблого у бою з росіянами українського активіста, лідера громадської організації “Захистимо Протасів Яр”, розвідника Романа Ратушного.