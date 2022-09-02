Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Під час засідання Уряду Кабмін вніс зміни до Положення про Міністерство юстиції України, відповідно до яких Мін’юст отримав повноваження проводити перевірку ділової репутації покупця засобу масової інформації.

Зазначається, що це дозволить забезпечити реалізацію Закону України “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.

За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, на підставі звернення покупця (потенційного покупця) ЗМІ наше профільне відомство проводитиме перевірку ділової репутації такого набувача.

“Тобто, буде надаватися оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності зазначеної особи вимогам Закону про деолігархізацію. Надалі результати такої перевірки надсилатимуться Раді національної безпеки й оборони України та повідомлятимуться відповідному покупцю ЗМІ”, – пояснив Малюська.