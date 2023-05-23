У додатку "Дія" з'явилася нова послуга: відтепер можна подати заяву про заміну посвідчення в застосунку та забрати готове водійське в сервісному центрі МВС. Або за потреби відмовитися від пластикового документа й отримати е-посвідчення водія.

Джерело: Мінцифри.

Як пояснили у відомстві, причинами заміни посвідчення водія можуть бути: втрата або пошкодження водійського, зміна прізвища, кінець терміну дії першого посвідчення у водія-новачка чи бажання обміняти пластиковий документ на електронний.

Відтак, щоб скористатися послугою в застосунку Дія потрібно пройти декілька кроків: авторизуватися в застосунку – натиснути “Послуги” – клікнути “Заміна посвідчення водія” – обрати причину заміни – вибрати сервісний центр, де зручно забрати документ – підтвердити контактні дані та підписати заяву.

Після цього протягом 10 хвилин необхідно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Далі потрібно очікувати запрошення до вибраного сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або зачекати, коли “Дія” надішле push-сповіщення про готовність цифрового документа.

У Мінцифри зауважили, що для того, щоб послуга стала доступно, потрібно оновити застосунок.