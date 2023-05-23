Джерело: Мінцифри.
Як пояснили у відомстві, причинами заміни посвідчення водія можуть бути: втрата або пошкодження водійського, зміна прізвища, кінець терміну дії першого посвідчення у водія-новачка чи бажання обміняти пластиковий документ на електронний.
Відтак, щоб скористатися послугою в застосунку Дія потрібно пройти декілька кроків: авторизуватися в застосунку – натиснути “Послуги” – клікнути “Заміна посвідчення водія” – обрати причину заміни – вибрати сервісний центр, де зручно забрати документ – підтвердити контактні дані та підписати заяву.
Після цього протягом 10 хвилин необхідно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Далі потрібно очікувати запрошення до вибраного сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або зачекати, коли “Дія” надішле push-сповіщення про готовність цифрового документа.
У Мінцифри зауважили, що для того, щоб послуга стала доступно, потрібно оновити застосунок.
- У Мінцифрі розповіли, як на порталі “Дія” можна отримати витяг про місце проживання дитини. Відтепер це можна зробити й на комп’ютері.
- Заява про реєстрацію шлюбу, заміну посвідчення водія, скасування належного користувача, витяг про несудимість, судові рішення, розмитнення авто – 6 послуг, які незабаром стануть доступними у додатку “Дія”.
- 27 лютого у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що відтепер у порталі “Дія” можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу. За допомогою нової послуги громадяни можуть одразу обрати місце, час, формат та залу, де відбудеться церемонія.
- Понад 450 резидентів долучилися до правового та податкового простору для IT-компаній – “Дія.City”, серед яких – українські та світові технологічні компанії.