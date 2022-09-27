З 26 вересня у мережі заправок можна WOG розрахуватися криптовалютою через безконтактний сервіс оплати криптовалютою Binance Pay.

Про це повідомляє пресслужба WOG у Facebook.

Зазначається, що ним можна скористатися при безконтактному розрахунку за допомогою сервісу WOG Pay у застосунку Pride.

Як сплатити за пальне криптовалютою за допомогою Binance Pay:

Обрати покупку пального через систему WOG PAY у застосунку PRIDE

Серед запропонованих способів оплати на колонці обрати Binance Pay та підтвердити оплату у мобільному застосунку Binance

Зауважимо, що Binance Pay оперує більше як 50 видами криптовалют, дозволяючи користувачам Binance здійснювати миттєві розрахунки, отримувати та надсилати криптовалюту в інші країни.