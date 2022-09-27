Про це повідомляє пресслужба WOG у Facebook.
Зазначається, що ним можна скористатися при безконтактному розрахунку за допомогою сервісу WOG Pay у застосунку Pride.
Як сплатити за пальне криптовалютою за допомогою Binance Pay:
- Обрати покупку пального через систему WOG PAY у застосунку PRIDE
- Серед запропонованих способів оплати на колонці обрати Binance Pay та підтвердити оплату у мобільному застосунку Binance
Зауважимо, що Binance Pay оперує більше як 50 видами криптовалют, дозволяючи користувачам Binance здійснювати миттєві розрахунки, отримувати та надсилати криптовалюту в інші країни.
- Українці, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, можуть отримати грошову допомогу від криптобіржі Binance.
- Російським громадянам обмежать облікові записи на криптобіржі Binance. Користувачі, які мають вартість криптоактивів вище €10 000, відчують наслідки європейських санкцій.