В Україні відкрили доступ до бази даних вільних номерних знаків. Відтепер номерні знаки для авто можна вибрати онлайн, а також дізнатись, в якій саме філії їх можна забрати.

Про це повідомили в головному сервісному центрі МВС (ГСЦ МВС)

Відтепер на сайті ГСЦ МВС запрацював сервіс “Наявність номерних знаків”. Користувачі можуть дізнатися онлайн про усі вільні номерні знаки в усіх сервісних центрах МВС.

Раніше вже функціонував аналогічний сервіс, однак він дозволяв шукати номерні знаки лише з категорії “платних”.

Перелік номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тому після закріплення номери не показуватимуться.

Зауважимо, що номерні знаки забронювати не можна.

Для пошуку вільного номерного знаку є два алгоритми:

Наявність в області — тут дізнатися про всі номерні знаки, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону. Також одразу можна побачити вартість та у якій саме філії їх можна забрати. Якщо в графі “Пошук” вказати номер сервісного центру МВС, то можна побачити усі номерні знаки, які в ньому знаходяться.

Числова комбінація — так можна знайти комбінацію цифр номерного знаку серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів.