Відтепер обміняти старі лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи через "Дію" можуть освітні заклади та лікарні.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Українці вже обміняли мільйони ламп розжарювання на енергоощадні та допомогли знизити навантаження на енергосистему. Тепер програму ЄС та Уряду масштабують для юридичних осіб.

Відтак, скористатися послугою можуть лікарні та освітні заклади.

Щоб подати заяву про обмін ламп, потрібно:

Авторизуватися на порталі “Дія” за допомогою КЕП юрособи;

Перейти в розділ — Послуги — Обмін лампочок;

Вказати площу установи та вибрати кількість ламп у межах ліміту;

Зазначити адресу організації;

Підписати запит КЕПом юрособи.

Після цього, отримати лампи можна у відділенні Укрпошти.

Нагадаємо, що 5 січня Кабінет міністрів України прийняв постанову “Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням”. Відтак українці зможуть обміняти по 5 ламп розжарювання на 5 світлодіодних ламп.

Програма обміну старих ламп на нові дасть змогу зекономити електроенергію, забезпечити баланс енергоспоживання та вистояти під час енергокризи. Ця ініціатива є частиною підтримки Європейським Союзом, що також включає постачання генераторів та іншу допомогу задля підтримки енергетичної інфраструктури України.

Згідно з постановою, українці зможуть обміняти по п’ять ламп розжарювання на п’ять світлодіодних (LED) ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС. Обмін проходитиме у відділеннях “Укрпошти”.