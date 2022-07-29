Про це повідомляє пресслужба ГО “Вікімедіа Україна”.
У повідомленні зазначається, що статтю було започатковано 20 років тому, у червні 2002 року. Однак тривалий час вона мала назву “Odessa”, адже саме такий варіант домінував у англомовних джерелах, на які посилається Вікіпедія.
Проте відтоді значно більше джерел почали використовувати варіант “Odesa”. Тому у липні 2022 року, за результатами обговорення, волонтери-редактори англійської версії Вікіпедії вирішили перейменувати статтю.
“Такі зміни є проявом того, що сприйняття України суспільствами та медіа англомовних країн починає змінюватись, адже без цього спільнота англійської Вікіпедії не зважилась би на такий крок” — прокоментував перейменування статті редактор української Вікіпедії та член правління ГО “Вікімедіа Україна” Антон Обожин.
Багато медій та інших англомовних джерел уже перейшли на правильне написання. З початку 2022 року статтю про Одесу переглянули понад 1,3 мільйона разів.
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