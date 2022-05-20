Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Подати відповідну заявку на оформлення грошових виплат в Дії можна всього лише за декілька хвилин. Кошти надійдуть перевіреним шляхом – на вашу картку єПідтримка.
“Таким чином, держава продовжує підтримувати і робить все можливе, щоб зараз допомогти кожному українцю. А команда Мінцифри працює над тим, щоб найважливіші соціальні послуги можна було отримати просто та зручно онлайн”, – зазначив Михайло Федоров.
Як отримати статус безробітного в Дії?
- необхідно авторизуватися на порталі або в застосунку Дія;
- натиснути “Послуги”;
- обрати “Допомога з безробіття”;
- натиснути “Отримати статус безробітного”;
- натиснути кнопку “Почати” та поставити відмітку там, де необхідно підтверджувати втрату роботи;
- далі заповнити анкету;
- обрати картку для виплат;
- залишити контактні дані: вказати номер телефону, email;
- надіслати заяву та чекати, коли її оброблять фахівці;
- Нагадаємо, що згідно з новим звітом Міжнародної організації праці (МОП), агентства ООН, 4,8 мільйона осіб в Україні втратили роботу від початку широкомасштабного російського нападу в лютому.
- Для українців слово “Дія” вже стало звичним. Зараз, під час війни, більшість суспільних дискусій відійшли на задній план — те саме сталося і з сервісом “Держава і я”. Більшість користується ним, не зважаючи на сумний бекграунд та безліч скандалів із витоками даних, незахищеністю та власне ідеологією поводження з даними громадян. Мобільний застосунок та вебпортал обіцяли запустити у 2019-му, почасти запустили у 2020-му; у 2021-му онлайн послугами скористалися понад 12 мільйонів.
- Українці, які внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ залишились без домівок, відтепер можуть подати заявку про пошкоджене майно у застосунку “Дія”.