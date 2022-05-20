Оформити статус безробітного відтепер можна на порталі Дії або у застосунку. Така послуга доступна лише для тих громадян України, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях, або де ведуться активні бойові дії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Подати відповідну заявку на оформлення грошових виплат в Дії можна всього лише за декілька хвилин. Кошти надійдуть перевіреним шляхом – на вашу картку єПідтримка.

“Таким чином, держава продовжує підтримувати і робить все можливе, щоб зараз допомогти кожному українцю. А команда Мінцифри працює над тим, щоб найважливіші соціальні послуги можна було отримати просто та зручно онлайн”, – зазначив Михайло Федоров.

Як отримати статус безробітного в Дії?

необхідно авторизуватися на порталі або в застосунку Дія;

натиснути “Послуги”;

обрати “Допомога з безробіття”;

натиснути “Отримати статус безробітного”;

натиснути кнопку “Почати” та поставити відмітку там, де необхідно підтверджувати втрату роботи;

далі заповнити анкету;

обрати картку для виплат;

залишити контактні дані: вказати номер телефону, email;

надіслати заяву та чекати, коли її оброблять фахівці;