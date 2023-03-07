Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
У відомстві пояснили, що така можливість стала доступною на базі нового технічного рішення – зчитувача, що перевіряє автентичність отриманих цифрових документів про вакцинацію. Зчитувач є відкритим для користувачів за посиланням. Відповідно після внесення лікарем даних про вакцинацію до системи пацієнт зможе згенерувати сертифікат у застосунку або на порталі “Дія”.
Проте згенерувати сертифікат у “Дії” можливо за умови, якщо пацієнт отримав цифровий документ про вакцинацію. Адже саме так можна підтвердити вірогідність документа та факт вакцинації.
У МОЗ зазначили, що для того, щоб ваші медичні дані про щеплення, проведені за кордоном, були внесені до ЕСОЗ, достатньо звернутися до сімейного лікаря з документом, що посвідчує особу, та іноземним документом, який підтверджує вакцинацію.
Крім того, необхідно надати лікарю роздруковану копію документа – у випадку цифрового документа це може бути роздрукований скріншот із зображенням QR-коду на смартфоні.
Зокрема дані про попередні щеплення може внести медичний працівник центру масової вакцинації у разі, якщо ви звернулися за отриманням наступної дози вакцини проти COVID-19.
У відомстві наголосили, що згенерувати сертифікат про вакцинацію можливо тільки у випадку, якщо ви отримали щеплення вакциною, яка визнається ВООЗ ефективною та допускається до екстреного використання. В іншому випадку лікар може лише внести запис про щеплення до електронної системи охорони здоровʼя та рекомендувати пацієнту пройти курс вакцинації повторно.
- У застосунку “Дія” вже можна оновити COVID-сертифікати, відтак можна згенерувати документ про четверту дозу вакцини.
- У січні в Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанта SARS-CoV-2 “Omicron” XBB.1.5, або ж “Кракен”.
- 27 лютого у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що відтепер у порталі “Дія” можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу. За допомогою нової послуги громадяни можуть одразу обрати місце, час, формат та залу, де відбудеться церемонія.