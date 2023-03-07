Пацієнти, які вакцинувалися проти COVID-19 за кордоном та отримали відповідний іноземний сертифікат, можуть звернутися до лікаря для внесення цих вакцинацій до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), а відтак – сформувати COVID-сертифікат через "Дію".

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві пояснили, що така можливість стала доступною на базі нового технічного рішення – зчитувача, що перевіряє автентичність отриманих цифрових документів про вакцинацію. Зчитувач є відкритим для користувачів за посиланням. Відповідно після внесення лікарем даних про вакцинацію до системи пацієнт зможе згенерувати сертифікат у застосунку або на порталі “Дія”.

Проте згенерувати сертифікат у “Дії” можливо за умови, якщо пацієнт отримав цифровий документ про вакцинацію. Адже саме так можна підтвердити вірогідність документа та факт вакцинації.

У МОЗ зазначили, що для того, щоб ваші медичні дані про щеплення, проведені за кордоном, були внесені до ЕСОЗ, достатньо звернутися до сімейного лікаря з документом, що посвідчує особу, та іноземним документом, який підтверджує вакцинацію.

Крім того, необхідно надати лікарю роздруковану копію документа – у випадку цифрового документа це може бути роздрукований скріншот із зображенням QR-коду на смартфоні.

Зокрема дані про попередні щеплення може внести медичний працівник центру масової вакцинації у разі, якщо ви звернулися за отриманням наступної дози вакцини проти COVID-19.

У відомстві наголосили, що згенерувати сертифікат про вакцинацію можливо тільки у випадку, якщо ви отримали щеплення вакциною, яка визнається ВООЗ ефективною та допускається до екстреного використання. В іншому випадку лікар може лише внести запис про щеплення до електронної системи охорони здоровʼя та рекомендувати пацієнту пройти курс вакцинації повторно.