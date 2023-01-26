Про це повідомив український військовий та перший командир полку «Азов» Андрій Білецький, а також пресслужба Третьої окремої штурмової бригади в складі Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

За словами першого командира, бойовий шлях нового формування розпочинається з найскладнішого напрямку – на Бахмуті.

“Вирішальна битва у цій війні – ще попереду. Вона потребує нових масштабів. Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність. А отже – російським чмобікам, зекам, вагнерам, соловйовим і воєнкорам буде про що складати байки і легенди. Ми готуємо для них безліч сюрпризів”, – йдеться в повідомленні Білецького.

Водночас пресслужба полку додала, що “Азов” масштабується та набуває більшої міці у війні. Військові нагадали, що підрозділ створено 24-го лютого, у боях за Київ.