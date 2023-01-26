Про це повідомив український військовий та перший командир полку «Азов» Андрій Білецький, а також пресслужба Третьої окремої штурмової бригади в складі Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.
За словами командира, бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку — на Бахмуті.
“Вирішальна битва у цій війні ще попереду. Вона потребує нових масштабів. Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність. А отже — російським чмобікам, зекам, вагнерам, соловйовим і воєнкорам буде про що складати байки і легенди. Ми готуємо для них безліч сюрпризів”, — йдеться в повідомленні Білецького.
Водночас пресслужба полку додала, що “Азов” масштабується та набуває більшої міці у війні. Військові нагадали, що підрозділ був створений 24-го лютого, у боях за Київ.
- Наталя Кравцова, мати військовополоненого, ГО “Рада дружин та матерів захисників України “ЖІНКИ зі СТАЛІ” наголосила, що бійців полку “Азов”, яких РФ захопила після багатьох тижнів захисту Маріуполя, немає у списках обміну полоненими.
- За час повномасштабної про стан справ всередині ЗСУ ми в основному знаємо з офіційних зведень або переказів знайомих. Ще менше ми знаємо про полк “Азов”, який під час Великої війни став легендарним серед українців і об’єктом уже ледве не забобонних страхів – серед росіян.