Про це повідомив український військовий та перший командир полку «Азов» Андрій Білецький, а також пресслужба Третьої окремої штурмової бригади в складі Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

За словами командира, бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку — на Бахмуті.

“Вирішальна битва у цій війні ще попереду. Вона потребує нових масштабів. Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність. А отже — російським чмобікам, зекам, вагнерам, соловйовим і воєнкорам буде про що складати байки і легенди. Ми готуємо для них безліч сюрпризів”, — йдеться в повідомленні Білецького.

Водночас пресслужба полку додала, що “Азов” масштабується та набуває більшої міці у війні. Військові нагадали, що підрозділ був створений 24-го лютого, у боях за Київ.