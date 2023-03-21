Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані китайського уряду.
Згідно з даними Головного митного управління Китаю, постачання з РФ до КНР протягом січня та лютого склали 15,68 мільйона тонн, або 1,94 мільйона барелів на добу. Це на 23,8% більше, ніж 1,57 мільйона барелів на добру у відповідний період 2022 року.
Зауважимо, що торік Росія посідала друге місце серед постачальників нафти до Китаю. Тоді країна-терорист відвантажила 86,2 мільйона тонн.
Водночас імпорт Саудівської Аравії протягом двох місяців склав 13,92 мільйона тонн. Це еквівалентно 1,72 мільйона барелів на добу, в порівнянні з 1,81 мільйона барелів на добу у 2022 році.
Раніше держава була найбільшим постачальником нафти до Китаю, продавши 87,49 мільйона тонн нафти протягом року.
ДОВІДКА. Санкції проти РФ та обмеження цін на російську нафту після повномасштабного російського вторгнення в Україну обмежили коло покупців нафти з РФ. Це призвело до торгівлі зі знижками.
- Фінляндія, яка раніше була однією з найбільш залежних від російської нафти країн ЄС, припинила імпорт сирої нафти марки Urals минулого року, одночасно збільшивши закупівлі барелів із Норвегії, Великої Британії та Сполучених Штатів.
- Російська нафтопровідна монополія “Транснефть” заявила в понеділок, що почала транспортувати нафту з Казахстану до Німеччини через Польщу трубопроводом “Дружба”. Це відбудеться вперше після введення ембарго на постачання російської нафти.
- Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща скоротить імпорт нафти з Росії практично до нуля у лютому-березні, оскільки Варшава продовжує позбавлятися залежності від РФ через широкомасштабну війну проти України.