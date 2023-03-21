Протягом перших двох місяців 2023 року, обігнавши Саудівську Аравію, Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані китайського уряду.

Згідно з даними Головного митного управління Китаю, постачання з РФ до КНР протягом січня та лютого склали 15,68 мільйона тонн, або 1,94 мільйона барелів на добу. Це на 23,8% більше, ніж 1,57 мільйона барелів на добру у відповідний період 2022 року.

Зауважимо, що торік Росія посідала друге місце серед постачальників нафти до Китаю. Тоді країна-терорист відвантажила 86,2 мільйона тонн.

Водночас імпорт Саудівської Аравії протягом двох місяців склав 13,92 мільйона тонн. Це еквівалентно 1,72 мільйона барелів на добу, в порівнянні з 1,81 мільйона барелів на добу у 2022 році.

Раніше держава була найбільшим постачальником нафти до Китаю, продавши 87,49 мільйона тонн нафти протягом року.

ДОВІДКА. Санкції проти РФ та обмеження цін на російську нафту після повномасштабного російського вторгнення в Україну обмежили коло покупців нафти з РФ. Це призвело до торгівлі зі знижками.