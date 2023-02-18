Відтепер українці отримуватимуть судові повістки та виклики зокрема через месенджер Viber. Це допоможе зекономити судам кошти.

Про це повідомляє пресслужба Державної судової адміністрації України.

Спочатку система документообігу надсилатиме повістку через Viber. Якщо це буде неможливо зробити, її надсилатимуть SMS.

Середня вартість відправлення однієї повістки для суду буде значно нижчою, оскільки для відправлення однієї повістки за допомогою Viber потрібно лише одне повідомлення.

У такий спосіб, за перші півдня роботи сервісу суди зекономили понад п’ять тисяч гривень. За словами в.о. генерального директора Миколи Козлова, цифри поки що “не надто разючі”, але це лише початок.

“Маю абсолютне переконання, що надалі активне використання цього та всіх інших, наприклад особистий кабінет електронного суду чи мобільний застосунок “Дію”, — додав Козлов.