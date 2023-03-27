Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

За допомогою додатка AusweisApp2 можна подавати у цифровому вигляді заяви, для яких довелося б особисто ідентифікувати себе у державному органі.

Зазначено, що українці можуть зокрема, не виходячи з дому, відкрити банківський рахунок, подати заяву на отримання підтримки згідно з федеральним законом про сприяння освіті або зареєструватися у Федеральному агентстві зайнятості.

Як пояснили в Мінреінтеграції, для цього необхідно завантажити AusweisApp2 на смартфон чи планшет. Далі зчитати за допомогою функції NFC електронну посвідку на проживання. Застосунок AusweisApp2 можна завантажити з Apple App Store, Huawei App Gallery та Google Play Store.

Нагадаємо, що для українців, вимушених переїхати за кордон, також створили додаток I’m Ukrainian. За допомогою застосунку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси. Крім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.