Відтепер “жовтий” COVID-сертифікат буде доступний у державному застосунку “Дія” для користувачів Android.

Про це повідомили на Facebook-сторінці “Дії”.

“Жовтий” COVID-сертифікат – внутрішній сертифікат, що генерується після щеплення першою дозою дводозної вакцини і діє 120 днів.

Відтепер він доступний у застосунку “Дія” на Android.

Для того, щоб згенерувати сертифікат необхідно:

оновити застосунок до останньої версії в Google Play

натиснути на графу “Послуги”

обрати “COVID-сертифікати” та “Отримати сертифікат”

підписати згоду на передачу ваших даних Дія.Підписом

Коли застосунок знайде інформацію щодо вакцинації в реєстрах, то сертифікат автоматично підтягнеться в додаток.

Відеоінструкція: