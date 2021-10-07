Про це повідомили на Facebook-сторінці “Дії”.
“Жовтий” COVID-сертифікат – внутрішній сертифікат, що генерується після щеплення першою дозою дводозної вакцини і діє 120 днів.
Відтепер він доступний у застосунку “Дія” на Android.
Для того, щоб згенерувати сертифікат необхідно:
- оновити застосунок до останньої версії в Google Play
- натиснути на графу “Послуги”
- обрати “COVID-сертифікати” та “Отримати сертифікат”
- підписати згоду на передачу ваших даних Дія.Підписом
Коли застосунок знайде інформацію щодо вакцинації в реєстрах, то сертифікат автоматично підтягнеться в додаток.
Відеоінструкція:
- Нагадаємо, з 30 вересня у державному застосунку та на порталі “Дія” можна згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію людям, які отримали різні вакцини.
- Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.