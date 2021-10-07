Про це повідомили на Facebook-сторінці “Дії”.

“Жовтий” COVID-сертифікат –  внутрішній сертифікат, що генерується після щеплення першою дозою дводозної вакцини і діє 120 днів. 

Відтепер він доступний у застосунку “Дія” на Android.

Для того, щоб згенерувати сертифікат необхідно:

  • оновити застосунок до останньої версії в Google Play
  • натиснути на графу “Послуги”
  • обрати “COVID-сертифікати” та “Отримати сертифікат”
  • підписати згоду на передачу ваших даних Дія.Підписом

Коли застосунок знайде інформацію щодо вакцинації в реєстрах, то сертифікат автоматично підтягнеться в додаток.

Відеоінструкція:

 