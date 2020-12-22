У "Слузі народу" більше не планують відтерміновувати фіскалізацію: введення касових апаратів (РРО) для фізосіб-підприємців (ФОП).

Про це заявив сьогодні на підсумковій річній прес-конференції голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія, повідомляють #Букви.

Таким чином він прокоментував протести ФОП і їхні вимоги.

Арахамія нагадав, що Верховна Рада на 1 рік відтермінувала введення касових апаратів (РРО) для фізосіб-підприємців (до 1 січня 2022 року).

Варто зазначити, що норма про відтермінування не стосується підприємців, які здійснюють діяльність у сферах з високими ризиками ухилення від оподаткування (“ризикові” види діяльності). Учасники акцій протесту, зокрема, незадоволені таким винятком.

“Ми, чесно кажучи, взагалі не розуміємо після того, як ми ухвалили компромісний законопроєкт усіма фракціями, домовилися про це, ухвалили фактично за один день, які ще можуть бути компроміси. Я вам чесно скажу, що навіть у нашій фракції більше половини людей вважають, що ми занадто компромісне рішення прийняли – відпустили кудись фіскалізацію на цілий рік”, – наголосив, коментуючи цю ситуацію, Арахамія.

За словами нардепа, “є статистика, що 81% дорослого населення України підтримують фіскалізацію”.

При цьому Арахамія запевнив, що нардепи “не втрачають можливостей діалогу” з ФОП.

“Тому ми не розуміємо, в чому можуть бути ще якісь вимоги. Але ми не втрачаємо можливості діалогу. З усіма організаціями була нещодавно нарада Офісу президента – з регіональними асоціаціями та об’єднаннями малих підприємців – для того, щоб зрозуміти: можливо, ми щось не помітили. Якусь велику проблему, яка дійсно ще існує. І тоді ми, звичайно, можемо ще зробити якісь кроки назустріч”, – заявив він.

Однак Арахамія наголосив, що про нове відтермінування фіскалізації або перегляд “ризикових груп” мова йти не може.

“Але, якщо зараз брати питання, чи будемо ми ще відтерміновувати фіскалізацію або ще змінювати ці “ризикові групи”, РРО-групи, – точно не будемо”, – повідомив він.

(На відео – з 56:40)