Вчені заявили, що не варто побоюватися щодо ймовірного зниження ефективності вакцини AstraZeneca, якщо друга доза отримана більш ніж через 12 тижнів після першої.

Про це йдеться в препринті розробників препарату з Оксфордського університету.

До такого висновку вчені дійшли, проаналізувавши дані масштабного дослідження серед добровольців віком 18-55 років серед фази I / II та II / III випробувань вакцини у 2020 році.

Виявилося, що тридцяти з них, які раніше отримали тільки одну дозу, ввели другу через ~10,5 місяців. Ще 90 осіб отримали третю дозу в березні 2021-го. Наголошується, що для цих пацієнтів це була практично ревакцинація.

В результаті вчені зафіксували, що рівень антитіл проти SARS-CoV-2 різко підвищився після відкладеної другої дози.

У разі введення другої дози через 8-12 тижнів після першої титри антитіл були на рівні 923, через 15-25 тижнів – 1860, а через 44-46 тижнів – 3738.

Вчені зазначають, що через пів року після введення другої дози рівні антитіл залишалися значно вищими у групі з інтервалом 15-25 тижнів у порівнянні з 8-12 тижнів – 1240 і 278 відповідно.

“Це має стати обнадійливою новиною для країн з дефіцитом вакцини, які хвилюються через затримки введення другої дози. Спостерігається відмінна імунна відповідь на другу дозу навіть після 10-місячної затримки після першої”, – заявив професор Ендрю Поллард, провідний дослідник випробувань.

На тлі поширення мутованих штамів, які можуть знижувати ефективність першого покоління вакцин, деякі країни розглядають можливість введення третьої дози задля посилення ефекту. Дослідники підтверджують, що такий варіант може стати рятівним.

За словами авторів дослідження, титри антитіл значно збільшилися після введення третьої дози. Крім того, спостерігалася посилена Т-клітинна відповідь щодо мутованих штамів, які наразі відомі. Після введення третьої дози медіана титрів антитіл була значно вищою, ніж після другої – 3746 проти 1792 відповідно.

Вчені також додають, що третю дозу AstraZeneca пацієнти переносили з меншою кількістю побічних реакцій.