Вчора, 14 серпня, на Говерлі шестирічний хлопчик відстав від туристичної групи та заблукав.

Про це повідомляють у ДСНС України.

Дитина була у складі групи туристів. Близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на Говерлу хлопчик 2015 року народження відстав та заблукав.

“Негайно було організовано пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів”, – зазначили в ДСНС.

Станом на 06:00 15 серпня пошуки дитини тривають. Створено 7 пошукових груп. Опадів в даній місцевості немає, температура повітря близько 12 градусів тепла.

Всього до пошукових робіт залучено 156 осіб та 19 од. техніки, 3 собаки, квадрокоптер.

Фото: ДСНС України