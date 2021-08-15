Про це повідомляють у ДСНС України.
Дитина була у складі групи туристів. Близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на Говерлу хлопчик 2015 року народження відстав та заблукав.
“Негайно було організовано пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів”, – зазначили в ДСНС.
Станом на 06:00 15 серпня пошуки дитини тривають. Створено 7 пошукових груп. Опадів в даній місцевості немає, температура повітря близько 12 градусів тепла.
Всього до пошукових робіт залучено 156 осіб та 19 од. техніки, 3 собаки, квадрокоптер.
Фото: ДСНС України
- 45-річний американець Рене Компеан заблукав у Національному парку Анджелес у штаті Каліфорнія. Цього разу досвід підвів його, але у пошуках допоміг випадковий Twitter-користувач.