Про це пише Bloomberg.
Вантажі, що відправляються з РФ, зросли до 3,6 мільйона барелів на день, що є найвищим показником з початку червня, у той час, як менш нестабільний середній показник за чотири тижні також зріс, досягнувши максимуму з серпня.
Велика Британія наслідувала приклад ЄС, заборонивши своїм компаніям надавати страхування та інші послуги суднам, що перевозять російську сиру нафту, якщо тільки вантаж не купується за ціною, нижчою від обмеження, встановленого коаліцією Великої сімки та Австралії, рішення набуде чинності 5 грудня.
Морський експорт РФ до європейських країн зріс до шеститижневого максимуму в 762 000 барелів станом на 4 листопада. Потоки зросли на 51 000 барелів на день, або на 7%, водночас цифри не включають постачання до Туреччини.
Встановлення граничної ціни для країн G7 охоплює відмову від страхування, фінансування, брокерських, навігаційних та інших послуг нафтовим вантажам. Заборона діятиме, якщо їхня вартість перевищує межу цін на нафту та нафтопродукти, яка ще не визначена.
Раніше уряд Індії вирішив розглянути пропозицію країн Заходу, яка стосувалася введення цінових обмежень на закупівлю російської нафти. G7 намагається запровадити механізм обмеження цін до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС.
- Сполучені Штати, Європейський Союз та країни “Великої сімки” ввели заборону на перевезення російської нафти і нафтопродуктів морем.
- Міністри фінансів країн G7 (Великої сімки) домовилися про обмеження цін на російську нафту, сподіваючись, що таке рішення зменшить доходи агресора та здатність РФ фінансувати війну проти України.
- Порівняно із серпнем доходи РФ від експорту нафти у вересні скоротилися на 17,3%, або 3,2 мільярда доларів США.