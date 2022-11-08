Минулого тижня російські морські постачання сирої нафти підскочили до п’ятимісячного максимуму, оскільки не вистачає часу для суден, які залишають порти Балтії та Арктики, щоб досягти ключових пунктів призначення до того, як почнуть діяти санкції Європейського Союзу.

Про це пише Bloomberg.

Вантажі, що відправляються з РФ, зросли до 3,6 мільйона барелів на день, що є найвищим показником з початку червня, у той час, як менш нестабільний середній показник за чотири тижні також зріс, досягнувши максимуму з серпня.

Велика Британія наслідувала приклад ЄС, заборонивши своїм компаніям надавати страхування та інші послуги суднам, що перевозять російську сиру нафту, якщо тільки вантаж не купується за ціною, нижчою від обмеження, встановленого коаліцією Великої сімки та Австралії, рішення набуде чинності 5 грудня.

Морський експорт РФ до європейських країн зріс до шеститижневого максимуму в 762 000 барелів станом на 4 листопада. Потоки зросли на 51 000 барелів на день, або на 7%, водночас цифри не включають постачання до Туреччини.

Встановлення граничної ціни для країн G7 охоплює відмову від страхування, фінансування, брокерських, навігаційних та інших послуг нафтовим вантажам. Заборона діятиме, якщо їхня вартість перевищує межу цін на нафту та нафтопродукти, яка ще не визначена.

Раніше уряд Індії вирішив розглянути пропозицію країн Заходу, яка стосувалася введення цінових обмежень на закупівлю російської нафти. G7 намагається запровадити механізм обмеження цін до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС.