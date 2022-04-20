У Пентагоні стверджують, що невідомо, скільки з майже 500 членів екіпажу російського крейсера "Москва" насправді вижило. За даними США, корабель затонув після того, як Україна вдарила його двома ракетами. Батько одного російського моряка з "Москви" вимагає відповідей стосовно свого сина.

Про це повідомляється на телеканалі CNN.

Після того, як флагман російського флоту потонув, посипалися низка суперечливих заяв з боку РФ і України. У соцмережах з’явилися зображення, на яких, як стверджувалося, з крейсера “Москва” перед тим, як він затонув, йшли клуби густого чорного диму.

Українська влада стверджує, що це є наслідком двох ракетних ударів “Нептуном”. Російська влада стверджує, що українські ракети тут ні до чого – на кораблі самостійно стався вибух і пожежа.

США схиляються до думки, що знищення флагмана російського флоту – це результат роботи українських військ.

Російське міністерство оборони оголосило, що майже вся команда корабля жива, однак з 500 осіб змогли показати лише близько 100.

За словами експерта CNN, Росія приховує майже усе, що стосується крейсера Москва. Через відсутність інформації гнів батьків моряків, які не виходять на зв’язок, наростає. Батько одного з російських моряків, Єгора Шкребця, написав допис у ВКонтакте, що “правду про цю трагедію ще потрібно дізнатися”. За словами чоловіка, офіційною позицією міноборони РФ є те, що “весь екіпаж корабля евакуйований”, але він зазначив, що це брехня: “Нахабна та цинічна брехня!”.

Мати іншого моряка, Микити Сиром’ясова, заявила, що її сина назвали “безвісти зниклим”. За її словами, батькам нічого не говорять, усі контакти блокують, а інформації не надають ніякої.

На переконання наступної жінки, якій сказали, що її син загинув, ще чимало є моряків, факт смерті яких приховується.

Влада США сподівається, що російські матері та батьки після цієї ситуації зрозуміють, що діється в Україні, та вийдуть на протести проти війни.