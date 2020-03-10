Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв заявив, що всі, хто брав участь в організації заходів до 8-го березня в сесійній залі облради, будуть звільнені.

Про це повідомила пресслужба ХОГА.

Гусєв наголосив, що виступ гурту “Степ” у такому форматі у приміщенні облдержадміністрації є неприпустимим.

За його словами, звільнені будуть голова апарату Володимир Клюцевський, заступниця голови ХОДА Світлана Чепіга та керівництво управління культури.

“Я був присутній на офіційній частині. Те, що я побачив вчора в мережі Інтернет, мене неприємно вразило. Вважаю виступи в такому форматі у приміщенні ОДА неприпустимими. Службове розслідування планувалося провести протягом 10 днів, але мені було достатньо вчорашнього дня і сьогоднішнього ранку, щоб встановити винних”, – наголосив Гусєв.