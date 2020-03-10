Про це повідомила пресслужба ХОГА.
Гусєв наголосив, що виступ гурту “Степ” у такому форматі у приміщенні облдержадміністрації є неприпустимим.
За його словами, звільнені будуть голова апарату Володимир Клюцевський, заступниця голови ХОДА Світлана Чепіга та керівництво управління культури.
“Я був присутній на офіційній частині. Те, що я побачив вчора в мережі Інтернет, мене неприємно вразило. Вважаю виступи в такому форматі у приміщенні ОДА неприпустимими. Службове розслідування планувалося провести протягом 10 днів, але мені було достатньо вчорашнього дня і сьогоднішнього ранку, щоб встановити винних”, – наголосив Гусєв.
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