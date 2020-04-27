Коли потрібні прилади для створення зачісок, на перший погляд може здатися, що кожна плойка для локонів тут точно підійде. Але навіть самі непомітні деталі відіграють важливу роль при виборі відповідного пристрою.

Основні види плойок

Виділяють такі різновиди плойок:

Класична – складається з нагрівального елементу і захисту. Завивка виходить однорідною за формою і розміром. При виборі важливо вибрати правильний діаметр і покриття.

– складається з нагрівального елементу і захисту. Завивка виходить однорідною за формою і розміром. При виборі важливо вибрати правильний діаметр і покриття. Конусна – плойка виконана в формі конуса, відсутній захист. Локони після завивки виходять великими біля коренів і поступово зменшуються до кінчиків. В результаті укладка має гармонійну плавність. У комплекті має бути рукавичка з термозахистом.

– плойка виконана в формі конуса, відсутній захист. Локони після завивки виходять великими біля коренів і поступово зменшуються до кінчиків. В результаті укладка має гармонійну плавність. У комплекті має бути рукавичка з термозахистом. Для афрокучерів – складається з тонкого стрижня з відсутнім затискачем. Локони стають пружними пружинками.

– складається з тонкого стрижня з відсутнім затискачем. Локони стають пружними пружинками. Подвійна і потрійна – використовується найчастіше в професійних салонах. Подвійна плойка робить зигзаги, а потрійна – ретроукладку.

– використовується найчастіше в професійних салонах. Подвійна плойка робить зигзаги, а потрійна – ретроукладку. Спіральна або трикутна – рідко продається як окремий пристрій. Найчастіше насадки йдуть в комплекті до плойки. Додають волоссю чіткий спіралевидний або гострий малюнок.

Також зустрічаються автоматичні моделі. Це дорогі вироби, які зроблять за вас укладку. Єдине, що потрібно, – покласти локони всередину плойки. Вона сама закручує і нагріває пасмо до необхідної температури. Ідеально підійде для тих, хто не хоче багато часу витрачати на завивку.

На що звернути увагу при покупці?

Дешеві прилади краще обходити стороною, адже при частому використанні вони можуть сильно пошкодити волосся. Матеріалом, що застосовуються в недорогих моделях, є метал. Трохи дорожче покриття з тефлону, але воно за досить короткий термін стирається і стає таким же, як сталь.

Важливо також не брати плойку, зроблену з дешевого пластику. Він може розплавитися при нагріванні або ж сам нагрітися, що створить сильний дискомфорт під час використання.

Структура волосся досить ніжна, тому нерідко буває так, що доводиться зістригати їх, щоб відновити колишній стан. Не довіряйте невідомим китайським брендам. Краще візьміть пристрій від нехай і дорогого, але перевіреного виробника (Philips, BaByliss, Vitek і т. Д.).

Як підготуватися до укладки?

Для початку варто визначитися з розміром завитків. Якщо хочете великі локони, треба звернути увагу на насадку великого розміру, а якщо маленькі пасма, то на плойку поменше.

Щоб підготувати волосся до накрутки, вистачить нанести сироватку або лак для укладки. Після слід рівномірно розділити волосся на невеликі пасма, щоб домогтися кращого ефекту. Потім накручуйте кожне пасмо на плойку.