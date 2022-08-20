З 21 по 24 серпня Київський метрополітен Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00.

Про це інформує пресслужба Київського Метрополітену.

Жителів і гостей міста попросили планувати свої маршрути з урахуванням графіка роботи підземки, який протримається чотири дні, починаючи із завтрашнього.

Також у дописі нагадали, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.

Під час комендантської години (з 23:00 до 5:00) на час повітряної тривоги при вході в метрополітен, як укриття, обов’язково потрібно мати документ-посвідчення особи. Прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці, а для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей. Вночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.