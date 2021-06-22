Завтра, 23 червня, відновлюється робота пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Польські колеги поінформували українських прикордонників про готовність відновити пропускні операції на автомобільних пунктах пропуску “Зосин – Устилуг”, “Долгобичув – Угринів” та “Кросценко – Смільниця”.

Ці пункти пропуску відновлюють свою роботу з 01:00 за київським часом 23 червня.

У Держприкордонслужбі закликали перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.

Нагадаємо, що український уряд прийняв рішення щодо відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС ще 20 травня 2020 року.