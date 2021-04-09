Норвезька поліція оштрафувала прем'єр-міністерку країни Ерну Сольберг за порушення правил соціального дистанціювання, коли вона організовувала сімейне свято, щоб відсвяткувати свій день народження.

Про це повідомляє Reuters.

Начальник поліції Уле Саеруд зазначив, що штраф становить 20 000 норвезьких крон (2352 долара).

Минулого місяця прем’єр-міністерка, яка займала два терміни, вибачилася за організацію заходу на честь свого 60-річчя з участю 13 членів сім’ї на гірському курорті в кінці лютого, незважаючи на урядову заборону на зібрання понад 10 осіб.

Саеруд заявив, що в більшості таких випадків штрафу б не було, але глава уряду – в авангарді роботи по введенню обмежень.

“Хоча закон для всіх один, але не всі рівні перед законом”, – сказав він.