Про це повідомляє Reuters.
Начальник поліції Уле Саеруд зазначив, що штраф становить 20 000 норвезьких крон (2352 долара).
Минулого місяця прем’єр-міністерка, яка займала два терміни, вибачилася за організацію заходу на честь свого 60-річчя з участю 13 членів сім’ї на гірському курорті в кінці лютого, незважаючи на урядову заборону на зібрання понад 10 осіб.
Саеруд заявив, що в більшості таких випадків штрафу б не було, але глава уряду – в авангарді роботи по введенню обмежень.
“Хоча закон для всіх один, але не всі рівні перед законом”, – сказав він.
- Президент України Володимир Зеленський, порушуючи карантин, відсвяткував день народження у квартирі співвласника студії “Квартал-95” та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тимура Миндича у Києві. За підрахунками журналістів, на вечірці перебувало близько 30 гостей, і ніхто з них не був у захисній масці ані у квартирі, ані на виході з будинку, навіть сідаючи в таксі.