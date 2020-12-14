Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін в соцмережах висміяв колегу за фракцією Юрія Камельчука через його заяви про те, що COVID-19 нібито вигадана хвороба.

Про це повідомляють #Букви.

Днями Камельчук в етері телеканалу “Наш” заявив, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу “вигаданою”.

Інший “слуга” — Гурін — присвятив цьому окремий допис на своїй сторінці, у якому висміяв Камельчука, назвавши його “вигаданим депутатом”.

“Народний депутат Юрій Камельчук наголосив, що COVID-19 вигадана хвороба. Не варто ставитись до цього серйозно, бо Юрій — вигаданий депутат, його насправді не існує”, — написав Гурін.

У коментарях під дописом користувачі з разу в раз натякали, що цей випадок з Камельчуком не є надзвичайним.

Своєю чергою Гурін наголошував, що робити висновки щодо всієї фракції через ці заяви Камельчука не варто. Утім, з такою тезою погодилися не всі.