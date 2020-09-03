З космодрому Куру у Французькій Гвіані 3 вересня відбувся 15-й успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega, яка була створена за участю України.

Про це в Facebook повідомляє конструкторське бюро “Південне”.

Ракета-носій Vega вивела на орбіту 53 мікро- і наносупутники: сім мікросупутників вагою від 15 кг до 150 кг і 46 кубсатів (малі штучні супутники).

“Ці космічні апарати, які належать 21 організації з 13 країн, призначені для обслуговування різних програм, включаючи спостереження за Землею, телекомунікації, науку, технології та освіту”, – відзначили в бюро.

Блок маршового двигуна РД-843, який використовується в складі рідинної рухової установки четвертої ступеня ракети Vega, розробило українське держпідприємство “Південне” і серійно виготовляє Південний машинобудівний завод.