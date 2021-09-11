Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що вихід США з Афганістану не позначиться на відносинах з Україною.

Про це вона сказала під час виступу на зустрічі YES Brainstorming Ялтинської європейської стратегії у Києві.

“Наш вихід з Афганістану не означає, що ми будемо забувати про наші інші стратегічні стосунки з Україною. Ми віддані питанню суверенності України, незалежності, європейських сподівань України, а також територіальної цілісності. І як раз ці питання обговорювалися президентом Байденом з президентом Зеленським на другий день після того, як ми вивели свої сили з Афганістану і завершили евакуацію наших співробітників”, – сказала вона.

Крім того, Нуланд подякувала Україні за допомогу в евакуації з Афганістану.

“Дозвольте мені почати з подяки нашим українським господарям за все, що вони зробили під час періоду евакуації, щоб відвезти іноземців, а також афганців, які перебували в небезпеці, з Афганістану”, – зазначила вона.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками. Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.