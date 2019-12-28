Під час новорічних та різдвяних свят в січні 2020 року українці матимуть три додаткових дні відпочинку.

Про це повідомляють #Букви.

Так, як перший день Нового 2020 року припадає на середу (1 січня), відпрацювання понеділка і вівторка (30 і 31 грудня) переносилося на суботу (21 і 28 грудня).

Крім того, Різдво Христове східного обряду українці святкуватимуть у вівторок, тому Святвечір (6 січня) доведеться відпрацьовувати в суботу (11 січня).

Таким чином, в честь Нового року вихідні триватимуть з 29 грудня по 1 січня, а на Різдво – з 4 січня до 7.