Про це повідомляють #Букви.
Так, як перший день Нового 2020 року припадає на середу (1 січня), відпрацювання понеділка і вівторка (30 і 31 грудня) переносилося на суботу (21 і 28 грудня).
Крім того, Різдво Христове східного обряду українці святкуватимуть у вівторок, тому Святвечір (6 січня) доведеться відпрацьовувати в суботу (11 січня).
Таким чином, в честь Нового року вихідні триватимуть з 29 грудня по 1 січня, а на Різдво – з 4 січня до 7.
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