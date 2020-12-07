З наближенням різдвяних та новорічних свят варто спланувати свій відпочинок на ці вихідні дні, а тому потрібно ознайомитися зі списком неробочих днів в Україні.

#Букви розповідають, як саме українці відпочиватимуть на свята.

Перший святковий вихідний припадає на 25 грудня в п’ятницю – це Різдво за григоріанським календарем. З 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним.

Четвер, 31 грудня, буде робочим днем, але скороченим на 1 годину. А вже з п’ятниці, 1 січня, по неділю, 3 січня, українці будуть відпочивати.

Різдво за юліанським календарем, яке відзначають православні, також буде неробочим днем буде – це четвер, 7 січня. Середа, 6 січня, буде скороченим на 1 годину робочим днем.

Щоб продовжити вихідні, влада рекомендує роботодавцям перенести робочий день з п’ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня. Таким чином у нас буде 4 вихідних поспіль: з 7 по 10 число, проте додатковий день доведеться відпрацювати.