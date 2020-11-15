В Україні за добу карантину поліцейські відкрили дев'ять кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Зупинили роботу 1 355 закладів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Для перевірки того, як суб’єкти господарювання дотримуються карантинні обмеження, було залучено близько 20 000 правоохоронців. Зокрема, працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 000 закладів.

В результаті призупинено роботу 1 355 закладів: 891 закладів сфери торговельного та побутового обслуговування населення, 416 закладів громадського харчування, 21 дискотек і нічних клубів, 18 спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів, шість торгівельно-розважальних центрів, три установи, які надають послуги по розміщенню осіб (крім готелів).

Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській – 84 та у Тернопільській – 74.