Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Для перевірки того, як суб’єкти господарювання дотримуються карантинні обмеження, було залучено близько 20 000 правоохоронців. Зокрема, працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 000 закладів.
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В результаті призупинено роботу 1 355 закладів: 891 закладів сфери торговельного та побутового обслуговування населення, 416 закладів громадського харчування, 21 дискотек і нічних клубів, 18 спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів, шість торгівельно-розважальних центрів, три установи, які надають послуги по розміщенню осіб (крім готелів).
Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській – 84 та у Тернопільській – 74.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що “карантин вихідного дня” – це шанс уникнути повного локдауну в країні.
- У суботу, 14 листопада, в Україні набув чинності “карантин вихідного дня”. У зв’язку з цим правоохоронці в Києві провели рейд і в буквальному сенсі слова штурмували деякі заклади через порушення карантинних обмежень.