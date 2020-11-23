Про це повідомила речниця фракції “Слуга Народу” Юлія Палійчук, передає Інтерфакс-Україна.

“Почувається добре. Повторний тест дав негативний результат”, – сказала Палійчук.

За її словами, Арахамія вийде на роботу вже сьогодні.

20 листопада Палійчук повідомила, що Арахамія здав два тести на COVID-19. Перший показав позитивний результат, другий – негативний. Через це лідер фракції, за її словами, пішов на самоізоляцію, працює дистанційно та чекає на результати ще одного тестування.

Нагадаємо, про повернення до повноцінної роботи сьогодні повідомили президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак. Вони обоє отримали негативні тести на ковід і залишили “Феофанію”, де лікувалися з 12 листопада.