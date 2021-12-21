Віялових відімкнень електроенергії для населення під час цього опалювального сезону не буде. Енергосистема України має необхідні резерви потужностей, щоб цього уникнути.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час пресконференції 21 грудня.

Він зазначив, що споживання електроенергії у зв’язку з похолоданням збільшилося на 1000 МВт і становить на сьогодні 22500 МВт.

Проте навіть при такому зростанні споживання енергосистема України працює стабільно і має значний резерв потужностей для виробництва необхідних обсягів електроенергії. Так, атомна генерація, в якій зараз працює 14 з 15-ти блоків, має резервну потужність щонайменше 600 МВт.

“Міненерго має чітке бачення, як проходити опалювальний сезон. Жодних віялових відключень не відбувається і не планується. Про планові ремонти електромереж попереджають заздалегідь”, — сказав міністр енергетики.

Також Герман Галущенко запевнив, що уряд не планує найближчим часом підвищувати ціни на електроенергію для населення.

“Стабільні ціни цього опалювального сезону залишатимуться, попри деякі експертні оцінки, які говорять про те, що ціна на електроенергію буде збільшена. Нічого такого не буде й українці не заплатять більше за електроенергію, ніж платили”, – зазначив урядовець.