Про це інформує американський телеканал CNN.
“Зараз ми спостерігаємо значне переміщення військ від Києва для перегрупування, переозброєння та перезабезпечення, а також переміщення фокусу на схід”, – зазначив Столтенберг журналістам у Брюсселі.
За його словами, у найближчі тижні НАТО очікує подальшого прориву РФ на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст до окупованого Криму.
Проросійські сепаратисти вже контролюють частину Донбасу. Бойові дії тривають там з 2014 року, і Путін офіційно визнав дві відколоті території Донецької та Луганської областей незалежними республіками безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення.
“Тож це вирішальний етап війни”, – попередив Столтенберг.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приєднається до міністрів закордонних справ НАТО на саміті в Брюсселі 7 березня, на якому союзники “обговорять, що ще вони можуть зробити”, оскільки Україна “стикається з цим новим наступом”.
Столтенберг зауважив, що союзники налаштовані надавати подальшу підтримку Україні, зокрема й протитанкові засоби, системи протиповітряної оборони та інше необхідне обладнання.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки планують спорядити до України десять безпілотників новітньої моделі Switchblade. Озброєння має протитанкові властивості.
- Чеська республіка після консультацій з країнами НАТО відправляє в Україну партію наступальної техніки, зокрема танки та БМП.
- Також Австралія готує для України нову партію військової допомоги для протистояння російській агресії. Серед заявленого — бронетехніка місцевого виробництва.
- 5 квітня Європейська комісія запропонувала новий пакет санкцій проти РФ заборонивши імпорт вугілля, додавши, що наразі працює над скороченням постачання російської нафти. Водночас журналісти наголошують, що вугілля було найлегшою ціллю.