Про це інформує американський телеканал CNN.

“Зараз ми спостерігаємо значне переміщення військ від Києва для перегрупування, переозброєння та перезабезпечення, а також переміщення фокусу на схід”, – зазначив Столтенберг журналістам у Брюсселі.

За його словами, у найближчі тижні НАТО очікує подальшого прориву РФ на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст до окупованого Криму.

Проросійські сепаратисти вже контролюють частину Донбасу. Бойові дії тривають там з 2014 року, і Путін офіційно визнав дві відколоті території Донецької та Луганської областей незалежними республіками безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення.

“Тож це вирішальний етап війни”, – попередив Столтенберг.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приєднається до міністрів закордонних справ НАТО на саміті в Брюсселі 7 березня, на якому союзники “обговорять, що ще вони можуть зробити”, оскільки Україна “стикається з цим новим наступом”.

Столтенберг зауважив, що союзники налаштовані надавати подальшу підтримку Україні, зокрема й протитанкові засоби, системи протиповітряної оборони та інше необхідне обладнання.