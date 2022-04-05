НАТО очікує, що РФ проведе "дуже концентрований" удар на сході України з метою захоплення всієї території Донецької та Луганської областей, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Зараз ми спостерігаємо значне переміщення військ від Києва для перегрупування, переозброєння та перезабезпечення, а також переміщення фокусу на схід”, – зазначив Столтенберг журналістам у Брюсселі.

За його словами, у найближчі тижні НАТО очікує подальшого прориву РФ на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст до окупованого Криму.

Проросійські сепаратисти вже контролюють частину Донбасу. Бойові дії тривають там з 2014 року, і Путін офіційно визнав дві відколоті території Донецької та Луганської областей незалежними республіками безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення.

“Тож це вирішальний етап війни”, – попередив Столтенберг.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приєднається до міністрів закордонних справ НАТО на саміті в Брюсселі 7 березня, на якому союзники “обговорять, що ще вони можуть зробити”, оскільки Україна “стикається з цим новим наступом”.

Столтенберг зауважив, що союзники налаштовані надавати подальшу підтримку Україні, зокрема й протитанкові засоби, системи протиповітряної оборони та інше необхідне обладнання.