Про це повідомляє Sky News.
Видання також зазначає, що за словами голови розвідки, в Росії вже триває переворот з метою усунення президента РФ Володимира Путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак.
“Перелом буде у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим”, — зазначив Буданов.
Він не здивований невдачами Росії у війні, додавши, що російська тактика не змінилася, попри її зміщення на Донбас, і РФ зазнає величезних втрат.
“Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже тоді, коли вони складаються. Європа бачить Росію як велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми боремося з Росією вже вісім років, і можна сказати, що ця широко розрекламована російська влада — це міф. Вона не така потужна, як ця. Це орда людей зі зброєю”, — сказав голова розвідки.
- Водночас у розвідці Сполучених Штатів Америки вважають, що російсько-українська війна, ймовірно, перейде у “більш непередбачуваний та ескалаційний” стан вже найближчими місяцями.
- Також Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі немає ознак швидкого завершення російсько-української війни.
- Зокрема Олаф Шольц зауважив, що, попри невдачі в Україні, Кремль продовжує знищувати українські міста, тому сподіватись на швидке закінчення війни не варто.