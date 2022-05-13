Глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що війна з Росією досягне перелому до середини серпня, а до кінця цього року завершиться.

Про це повідомляє Sky News.

Видання також зазначає, що за словами голови розвідки, в Росії вже триває переворот з метою усунення президента РФ Володимира Путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак.

“Перелом буде у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим”, — зазначив Буданов.

Він не здивований невдачами Росії у війні, додавши, що російська тактика не змінилася, попри її зміщення на Донбас, і РФ зазнає величезних втрат.