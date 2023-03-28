Росія тримає у таємниці від громадськості третину своїх бюджетних витрат. Це свідчить про те, що рік повномасштабної війни проти України змінив державне фінансування та економічні пріоритети Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними міністерства фінансів РФ, секретні або невизначені витрати станом на 24 березня 2023 року зросли до 2,4 трильйона рублів ($31 мільярд), що більш ніж удвічі перевищує рівень за той самий період рік тому, згідно з оцінками Bloomberg Economics.

Збільшення таємних видатків свідчить про зростання витрат, пов’язаних із війною проти України, вважає незалежна російська економістка Олександра Сусліна.

“Логічно припустити, що вартість нових територій також включена”, – сказала вона, маючи на увазі частини східної та південної України, незаконно анексовані президентом Володимиром Путіним у вересні минулого року.

Оскільки видатки на російську армію різко зростають, оборона – разом із пов’язаною категорією національної безпеки – тепер займає друге місце за часткою витрат після урядових соціальних програм.

Секретність навколо єдиної статті найбільших витрат говорить про масштаби фінансових зобов’язань щодо військових зусиль, які, як обіцяв Путін, “не матимуть обмежень”. Раніше приховані витрати досягали свого піка близько 21% у 2015 році, через рік після анексії Росією українського Криму.

Відповідно до закону про бюджет Росії, президент визначає, які секретні програми будуть прийняті та розподілені в межах різних планів витрат. Депутати скликають закриті законодавчі сесії для розгляду витрат, де громадськість не має контролю.

“Сплеск витрат викликаний закупівлями військового обладнання, зарплатами мобілізованим росіянам і спробою завершити деякі зі знакових інфраструктурних проєктів до кінця поточного президентського терміну в березні наступного року. Пізня стадія виборчого циклу також є причиною, через яку ми вважаємо, що уряд пам’ятатиме про ризики стимулювання інфляції та намагатиметься утримати дефіцит бюджету на рівні нижче 4% валового внутрішнього продукту”, – сказав Олександр Ісаков, російський економіст.

Дані фіскальних показників Росії доступні на так званому “порталі єдиної бюджетної системи”, який підтримується міністерством фінансів РФ. Ці цифри відображають щоденні зміни у виконанні державних видатків, навіть якщо все більше грошей більше не підлягає контролю з боку громадськості.

Витрати на “національну оборону” станом на 24 березня досягли 531 мільярда рублів, подвоївшись порівняно з минулим роком. Ще 379 мільярдів рублів пішли на безпеку та правоохоронні органи.

Крім тягаря війни для державних коштів Росії, статистичні дані також суперечать коментарям офіційних осіб після того, як дані за січень і лютий показали, що Росія має рекордний дефіцит бюджету.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов та інші заявили, що головною причиною, чому бюджет був у такому глибокому мінусі – це авансові платежі для підтримки бізнесу та економіки.

Однак дані свідчать, що найбільше коштів витратили на оборону, а далі йдуть трансферти у регіони. Категорії освіти та охорони здоров’я демонструють незначне зростання порівняно з попереднім роком, тоді як витрати на економіку та соціальні програми залишаються на рівні за той самий період.

Дефіцит тільки за перші два місяці у 2,58 трлн рублів наблизився до планового рівня за рік в цілому, який Мінфін очікував на рівні 2,93 трлн руб. Bloomberg Economics прогнозує, що цього року дефіцит федерального бюджету РФ складе 3-4% валового внутрішнього продукту.

Навантаження на бюджет не є дивним, враховуючи, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. У 2022 році уряд запланував значне збільшення видатків на армію, причому видатки на оборону перевищили початкові бюджетні припущення цього року на понад 43%.

Але прискорені витрати на секретні та військові потреби можуть відображати терміновість, перед якою постав Кремль, коли він протистоїть коаліції країн, котрі підтримують Україну.

Дмитро Медведєв, колишній президент, який нині є заступником голови Ради безпеки Росії, заявив, що Росія планує виготовити 1500 танків цього року, що в шість разів перевищить кількість, яку оборонна промисловість виготовила для військових у 2021 році.

Зміна пріоритетів витрат може з часом закріпитися. Міністерство оборони наказало подвоїти виробництво основної зброї, а парламент представив проєкт закону про збільшення віку придатності до армії, оскільки уряд планує збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона з 1,15 мільйона.

“Санкції 2022 року поки що не обмежили військові витрати російського уряду. Натомість уряд підвищив військові витрати ще більше, щоб фінансувати свої військові дії в Україні”, – йдеться у звіті Сюзанни Оксенстієрна та Еміля Ваннхедена, аналітиків Агентства оборонних досліджень Швеції.