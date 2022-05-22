П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав Туреччину допомогти розблокувати в Україні порти задля уникнення реалізації сценарію президента РФ Володимира Путіна зі створення глобального голоду у світі.

Про це Порошенко розповів в ефірі CNN Turk.

Петро Порошенко розповів, що нещодавно відбулося спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, яке було присвячено продовольчій безпеці. У країнах Африки, Північної Африки, Латинської Америки, Азії, є справжня загроза голоду – це стосується майже 300 мільйонів осіб.

П’ятий президент наголосив, що розраховує на Туреччину як на регіонального лідера та лідера Чорноморського регіону у допомозі розблокувати українські морські порти.

“Турецькі військово-морські сили могли б забезпечити супровід комерційних суден, що перевозять українське зерно, українську пшеницю зокрема для тих, хто потерпає від голоду”, – заявив Петро Порошенко.

Він додав, що криза глобального голоду – це сценарій Путіна з дестабілізації ситуації у світі. Після глобального голоду виникне криза біженців, адже мільйони людей лишатимуть домівки у надії врятувати свої життя та життя своїх сімей від голодної смерті.

“Ми не маємо дозволити Путіну розіграти цей його сценарій”, – наголосив Петро Порошенко. “Ми повинні врятувати світ, адже війна, яку путін розвʼязав в Україні, перетворюється на глобальну. Вона починає трансформуватися у Третю світову війну. Ми маємо залишатися обʼєднаними з тим, щоб захистити майбутнє нашого світу”.