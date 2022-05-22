Про це Порошенко розповів в ефірі CNN Turk.
Петро Порошенко розповів, що нещодавно відбулося спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, яке було присвячено продовольчій безпеці. У країнах Африки, Північної Африки, Латинської Америки, Азії, є справжня загроза голоду – це стосується майже 300 мільйонів осіб.
П’ятий президент наголосив, що розраховує на Туреччину як на регіонального лідера та лідера Чорноморського регіону у допомозі розблокувати українські морські порти.
“Турецькі військово-морські сили могли б забезпечити супровід комерційних суден, що перевозять українське зерно, українську пшеницю зокрема для тих, хто потерпає від голоду”, – заявив Петро Порошенко.
Він додав, що криза глобального голоду – це сценарій Путіна з дестабілізації ситуації у світі. Після глобального голоду виникне криза біженців, адже мільйони людей лишатимуть домівки у надії врятувати свої життя та життя своїх сімей від голодної смерті.
“Ми не маємо дозволити Путіну розіграти цей його сценарій”, – наголосив Петро Порошенко. “Ми повинні врятувати світ, адже війна, яку путін розвʼязав в Україні, перетворюється на глобальну. Вона починає трансформуватися у Третю світову війну. Ми маємо залишатися обʼєднаними з тим, щоб захистити майбутнє нашого світу”.
- Нагадаємо, Україна спільно з міжнародними партнерами налагодила два альтернативні сухопутні маршрути для постачання продовольства до інших країн.
- Якщо не відновити в Україні роботу закритих портів для відвантаження зерна, то це може призвести до глобальної продовольчої кризи та голоду. Таку думку висловив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш глибоко стурбований нестачею продовольчих ресурсів у світі. На його думку, війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у різних частинах планети.