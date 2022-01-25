Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
За даними штабу, з початку доби, 25 січня 2022 року, в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів. Бойовики, порушуючи режим тиші, відкрили вогонь по позиціях ЗСУ поблизу:
- Авдіївки – з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів
- Мар’їнки – із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї
- Широкиного – із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
- Пищевика – скидання пострілів ВОГ-17 за допомогою безпілотного літального апарату
Внаслідок ворожих обстрілів поранення завдано двом українським захисникам. Наразі воїни вже ушпиталені. За словами медиків, стан одного з них задовільний, а другого — важкий.
Щоб примусити противника припинити обстріли, ЗСУ були вимушені відкрити вогонь у відповідь, використовуючи незаборонене Мінськими угодами озброєння.
- Нагадаємо, що за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), на тимчасово окупованій території Донбасу продовжуються активні заходи бойової підготовки російських окупаційних військ.