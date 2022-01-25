За інформацією вечірнього зведення штабу Операції об'єднаних сил (ООС), станом на 17:00 25 січня, російські окупаційні війська на Донбасі п'ять разів порушили домовленості про перемир'я.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

За даними штабу, з початку доби, 25 січня 2022 року, в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів. Бойовики, порушуючи режим тиші, відкрили вогонь по позиціях ЗСУ поблизу:

Авдіївки – з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів

Мар’їнки – із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї

Широкиного – із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Пищевика – скидання пострілів ВОГ-17 за допомогою безпілотного літального апарату

Внаслідок ворожих обстрілів поранення завдано двом українським захисникам. Наразі воїни вже ушпиталені. За словами медиків, стан одного з них задовільний, а другого — важкий.

Щоб примусити противника припинити обстріли, ЗСУ були вимушені відкрити вогонь у відповідь, використовуючи незаборонене Мінськими угодами озброєння.