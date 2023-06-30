Джерело: The National Press Club
Генерал армії США у п’ятницю, 30 червня, виступаючи на пресконференції висловився щодо українського контрнаступу. Він зазначив, що наступ “відбувається повільніше, ніж люди прогнозували”.
Проте американський генерал заявив, що не здивованих таким розвитком подій, оскільки українські сили пробивають складний шлях.
“Мене це не дивує. Вони просуваються впевнено, цілеспрямовано, прокладаючи собі шлях через дуже складні мінні поля”.
Марк Міллі зазначив, що “Україна бореться за своє життя. Звичайно, це відбувається трохи повільно, але це частина природи війни”. Він додав, що український контрнаступ буде “дуже довгим” і “дуже кривавим”.
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