4 квітня у Києві, на станції метро "Золоті Ворота", з нагоди міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в протимінній діяльності відкрилась фотовиставка під назвою "Війна очима піротехніків ДСНС".

Про це інформує пресслужба ДСНС у Facebook.

Метою виставки є висвітлення досвіду саперів, які, ризикуючи життям, знешкоджують міни та боєприпаси, що не розірвалися. Фотовиставка триватиме до 20 квітня.

Внаслідок 13 місяців повномасштабної війни Україна має в межах своїх кордонів одну з найбільших у світі зон, забруднених мінами і боєприпасами, що не вибухнули.

За даними ДСНС, вибухонебезпечні предмети становлять ризик для понад 14 млн українців, а площа потенційно уражених мінами територій складає понад 174 тисячі кв.км. Це 30% території України, або вчетверо більше за площу Швейцарії.

На відкритті фотовиставки постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє зазначив, що можуть знадобитися десятиліття, аби очистити територію України від мін та вибухонебезпечних залишків повномасштабної війни Росії проти України.

“Бюджет, потрібний для відбудови України, колосальний – близько 411 млрд доларів. З них 37,6 млрд доларів необхідні для розмінування територій”, – зазначив Яко Сільє.

Сільє подякував урядам Канади, Хорватії, Данії, ЄС, Франції, Японії та Великої Британії за щедру й тривалу підтримку. Він зазначив, що різниця між наявним внеском та потрібною сумою, втім, залишається великою.

У відомстві зазначили, що з лютого 2022 року фахівці ДСНС знешкодили близько 340 000 мін та боєприпасів, що не вибухнули.