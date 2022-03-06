Про це у Twitter повідомив журналіст американського телеканалу Fox News Лукас Томлінсон.

У мережі журналіст опублікував фото з британськими військовими, які вже прибули до України.

“Колишні британські королівські морські піхотинці прибули в Україну, щоб допомогти у боротьбі з росіянами”, – написав Томлінсон.

Він зазначив, що один із британських добровольців, на ім’я Бен, розповів, що відчував себе змушеним допомогти Україні.