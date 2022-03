Про це у Twitter повідомив журналіст американського телеканалу Fox News Лукас Томлінсон.

У мережі журналіст опублікував фото з британськими військовими, які вже прибули до України.

Він зазначив, що один із британських добровольців, на ім’я Бен, розповів, що відчував себе змушеним допомогти Україні.

Former British Royal Marines have come to Ukraine to help fight Russians. Ben says he felt ‘massively’ compelled to help pic.twitter.com/SBM5uINC9j

