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«Війна Путіна проти України – є війною проти усього західного світу» – дипломат РФ у Женеві заявив про відставку

Співробітник постійного представництва РФ при ООН у Женеві Борис Бондарєв залишив свою посаду 23 травня, висловивши сором за вторгнення РФ в Україну, назвавши це злочином проти обох країн.

Понеділок, 23 травня 2022, 17:25
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Про це повідомляє американська щоденна газета The New York Times.

Радник російської місії з 2019 року, котрий є ветераном МЗС РФ, оголосив про свою відставку в електронному листі, надісланому дипломатам у Женеві в понеділок. Його відставка є найгучнішим жестом протесту російського дипломата щодо війни в Україні.

“За 20 років своєї дипломатичної кар’єри я бачив різні повороти нашої зовнішньої політики, але ніколи мені не було так соромно за свою країну, як 24 лютого цього року”, – зазначив Бондарєв.

За його словами, агресивна війна, розв’язана Путіним проти України і “фактично проти всього західного світу”, є не лише злочином проти українського народу, але й, мабуть, “найтяжчим злочином проти народу РФ”.

Дипломати в Женеві підтвердили, що отримали електронний лист від Бондарєва.

Дипломат, який займався питаннями роззброєння і якого західні офіційні особи в Женеві описували як дипломата середнього рангу, виступив з гірким викриттям керівництва РФ.

“Ті, хто задумав цю війну, хочуть лише одного — залишатися при владі назавжди, жити в помпезних безсмакових палацах, ходити на яхтах, які можна порівняти за тоннажністю та вартістю з усім російським флотом, користуючись необмеженою владою і повною безкарністю”, – наголосив Бондарєв.

Теги: NYT, Бондарєв, відставка, дипломат рф, ООН, Женева

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