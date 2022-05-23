«Війна Путіна проти України – є війною проти усього західного світу» – дипломат РФ у Женеві заявив про відставку

Про це повідомляє американська щоденна газета The New York Times.
Радник російської місії з 2019 року, котрий є ветераном МЗС РФ, оголосив про свою відставку в електронному листі, надісланому дипломатам у Женеві в понеділок. Його відставка є найгучнішим жестом протесту російського дипломата щодо війни в Україні.
“За 20 років своєї дипломатичної кар’єри я бачив різні повороти нашої зовнішньої політики, але ніколи мені не було так соромно за свою країну, як 24 лютого цього року”, – зазначив Бондарєв.
За його словами, агресивна війна, розв’язана Путіним проти України і “фактично проти всього західного світу”, є не лише злочином проти українського народу, але й, мабуть, “найтяжчим злочином проти народу РФ”.
Дипломати в Женеві підтвердили, що отримали електронний лист від Бондарєва.
Дипломат, який займався питаннями роззброєння і якого західні офіційні особи в Женеві описували як дипломата середнього рангу, виступив з гірким викриттям керівництва РФ.
“Ті, хто задумав цю війну, хочуть лише одного — залишатися при владі назавжди, жити в помпезних безсмакових палацах, ходити на яхтах, які можна порівняти за тоннажністю та вартістю з усім російським флотом, користуючись необмеженою владою і повною безкарністю”, – наголосив Бондарєв.
- Нагадаємо, російський напад на Україну став тривожним сигналом для безпеки та оборони ЄС. У спільному повідомленні цього тижня про недоліки в оборонних інвестиціях чітко пояснюється, що через недостатнє інвестування оборонні можливості європейських країн не відповідають тим, які необхідні для протистояння загрозам, з котрими вони зіштовхуються.
- Згідно з інформацією, наданою розвідкою Великої Британії, протягом останніх трьох місяців загарбницької війни РФ проти України, агресор зазнав втрат, як Радянський союз протягом дев’яти років війни в Афганістані.
- У заблокованому та тимчасово окупованому місті Маріуполь окупанти планують з нового навчального року повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти.