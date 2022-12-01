Про це інформує CNN.
Під час своєї промови Байден наголосив, що “американські серця раді вітати таких близьких друзів у Білому домі”. Він також відзначив “нинішню міцність і життєздатність між Францією та Сполученими Штатами Америки”.
“Оскільки війна повертається на європейську землю після агресії РФ проти України та на тлі численних криз, з якими зіштовхуються наші країни та наші суспільства, нам потрібно знову стати братами по зброї”, — зазначив Макрон після виступу Байдена.
Після минулорічної низької точки у французько-американських відносинах два президенти налагодили тісні стосунки.
За словами американського лідера, Франція є не лише “найстарішим союзником”, але й “непохитним партнером” Сполучених Штатів. Альянс між двома націями залишається важливим для взаємної оборони, пояснив він.
Байден зазначив, що обидві країни об’єднані на тлі “жорстокої війни» РФ проти України, і зауважив, що обидві країни працюють над тим, щоб “демократії досягли результатів” у багатьох основних питаннях.
Вітаючи Макрона та його делегацію у Вашингтоні, він запевнив, що альянс “зміцнюватиметься протягом наступних десятиліть”.
Раніше президент Емманюель Макрон звинуватив РФ у підживленні антифранцузької пропаганди в Африці для задоволення “хижацьких” амбіцій у неспокійних африканських країнах, де Франція останніми роками зазнала військових невдач і значно втратила вплив протягом останніх років.
- Україна та Франція підписали угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 мільйонів євро від Французького агентства розвитку, кошти спрямують на фінансування першочергових видатків.
- Макрон прокоментував черговий масований ракетний удар росіян по енергетичних об’єктах України, назвавши це воєнним злочином.
- Президент Китаю Сі Цзіньпінь під час перемовин з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем закликав до “заспокоєння” війни в Україні.