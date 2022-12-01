Президент США Джо Байден привітав президента Франції Емманюеля Макрона в Білому домі 1 грудня. У такий спосіб розпочався офіційний державний візит, спрямований на зміцнення американсько-французького альянсу, оскільки французький глава став критично важливим союзником на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це інформує CNN.

Під час своєї промови Байден наголосив, що “американські серця раді вітати таких близьких друзів у Білому домі”. Він також відзначив “нинішню міцність і життєздатність між Францією та Сполученими Штатами Америки”.

“Оскільки війна повертається на європейську землю після агресії РФ проти України та на тлі численних криз, з якими зіштовхуються наші країни та наші суспільства, нам потрібно знову стати братами по зброї”, — зазначив Макрон після виступу Байдена.

Після минулорічної низької точки у французько-американських відносинах два президенти налагодили тісні стосунки.

За словами американського лідера, Франція є не лише “найстарішим союзником”, але й “непохитним партнером” Сполучених Штатів. Альянс між двома націями залишається важливим для взаємної оборони, пояснив він.

Байден зазначив, що обидві країни об’єднані на тлі “жорстокої війни» РФ проти України, і зауважив, що обидві країни працюють над тим, щоб “демократії досягли результатів” у багатьох основних питаннях.

Вітаючи Макрона та його делегацію у Вашингтоні, він запевнив, що альянс “зміцнюватиметься протягом наступних десятиліть”.

Раніше президент Емманюель Макрон звинуватив РФ у підживленні антифранцузької пропаганди в Африці для задоволення “хижацьких” амбіцій у неспокійних африканських країнах, де Франція останніми роками зазнала військових невдач і значно втратила вплив протягом останніх років.