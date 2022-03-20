Спроба РФ завоювати Україну може зайти в глухий кут, оскільки значні втрати та втрати техніки впливають на непідготовлені російські війська, котрі досі не змогли досягти жодної зі своїх початкових цілей, вважають західні чиновники та військові експерти.

Про це пише американська щоденна газета The Washington Post.

Лінія фронту майже не рухалася більше ніж за тиждень. За оцінками західної розвідки, росіян гине або отримує поранення до 1000 на добу, а за українськими — навіть більше.

Відео згорілих танків і покинутих конвоїв постійно транслюються в українських соцмережах, поряд із кадрами загиблих російських солдатів, полонених військових рф, голодних російських солдатів, які крадуть курей у місцевих фермерів, і, часто тіла українських цивільних жителів, які гинуть від ракет.

Жорстокість російського нападу лише посилилася, оскільки просування сповільнилося, а РФ перейшла до жорстокого бомбардування цивільного населення.

За відсутності істотного прогресу на місцях і з огляду на масштаби втрат, військова кампанія РФ незабаром може стати нежиттєздатною, а війська не зможуть просунутися, оскільки їм не вистачає живої сили, постачання та боєприпасів, вважають аналітики та чиновники.

“Я не думаю, що українські сили можуть витіснити російські збройні сили з України, але я також не думаю, що російські сили зможуть захопити більшу частину України”, — зазначив колишній морський піхотинець США, наразі старший науковий співробітник Інституту зовнішньої політики Роб Лі.

Оцінка Інституту вивчення війни (ISW) пішла далі. Там зауважили, що українські сили розгромили початкову російську кампанію цієї війни. За визначенням, конфлікт зараз “зайшов у глухий кут”.

Американські чиновники відмовляються робити публічні прогнози щодо перебігу війни, але кажуть, що є чіткі ознаки того, що росіяни намагаються підтримувати наявні сили, які вони мають, і намагаються знайти підкріплення та вирішити свої матеріально-технічні труднощі.

Водночас чиновники застерегли, що росіянам не можна дати змогу поповнювати свої запаси живої сили та налагодити матеріально-технічне забезпечення.