Війна РФ в Україні – це «хрестовий похід» проти демократії Заходу – Шольц

Вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну є "хрестовим походом проти того, що Путін називає колективним Заходом", заявив 13 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це інформує CNN.

Так, весь час Путін і його помічники чітко давали зрозуміти одну річ: ця війна стосується не лише України, вони вважають війну проти України частиною більшого хрестового походу, зазначив канцлер.

“Хрестовий похід проти ліберальної демократії, хрестовий похід проти правил, заснованих на ліберальному порядку, хрестовий похід проти свободи та прогресу. Хрестовий похід проти нашого способу життя, хрестовий похід проти того, що Путін називає колективним Заходом”, – наголосив він.

Шольц додав, що Німеччина підтримуватиме Україну фінансово, економічно, а також в гуманітарних та військових потребах, включно з важким озброєнням, сучасною системою протиповітряної оборони та танками.

“І не сумнівайтеся, ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно”, — заявив канцлер ФРН.

12 жовтня міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що він переконаний, що спроба Путіна дестабілізувати економічний порядок у Європі зазнає поразки, “так само як він зазнає поразки на полі бою в Україні”.

Раніше Роберт Габек наголосив, що рішення про мобілізацію є кроком щодо “подальшої ескалації цієї суперечної нормам міжнародного права військової агресії проти України”. За його словами, це “жахливий та неправильний крок” Кремля. Габек акцентував, що Берлін, “зрозуміло, і надалі всебічно підтримуватиме Україну”.