Війна РФ в Україні – це «хрестовий похід» проти демократії Заходу – Шольц

Про це інформує CNN.
Так, весь час Путін і його помічники чітко давали зрозуміти одну річ: ця війна стосується не лише України, вони вважають війну проти України частиною більшого хрестового походу, зазначив канцлер.
“Хрестовий похід проти ліберальної демократії, хрестовий похід проти правил, заснованих на ліберальному порядку, хрестовий похід проти свободи та прогресу. Хрестовий похід проти нашого способу життя, хрестовий похід проти того, що Путін називає колективним Заходом”, – наголосив він.
Шольц додав, що Німеччина підтримуватиме Україну фінансово, економічно, а також в гуманітарних та військових потребах, включно з важким озброєнням, сучасною системою протиповітряної оборони та танками.
“І не сумнівайтеся, ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно”, — заявив канцлер ФРН.
12 жовтня міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що він переконаний, що спроба Путіна дестабілізувати економічний порядок у Європі зазнає поразки, “так само як він зазнає поразки на полі бою в Україні”.
Раніше Роберт Габек наголосив, що рішення про мобілізацію є кроком щодо “подальшої ескалації цієї суперечної нормам міжнародного права військової агресії проти України”. За його словами, це “жахливий та неправильний крок” Кремля. Габек акцентував, що Берлін, “зрозуміло, і надалі всебічно підтримуватиме Україну”.
- Країни Євросоюзу домовилися про створення військової місії ЄС із підготовки українських армійців (EU Military Assistance Mission (EUMAM). Формальне рішення про це буде ухвалено на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, яка відбудеться 17 жовтня.
- 12 вересня канцлер ФРН Олаф Шольц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом заявив, що Німеччина постачила “дуже ефективну зброю, яка має значення прямо зараз у поточній битві” на сході України.
- Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина має взяти на себе провідну роль в Європі та світі, зокрема у військових питаннях. За її словами, масштаби країни, її географічне положення, її економічна міць — роблять Німеччину провідною державою.