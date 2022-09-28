Станом на початок 217-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 105 обстрілів з РСЗВ. Російські окупанти б’ють і по цивільних об’єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Зокрема, Харків, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів та артилерії різних типів:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка

на Краматорському напрямку – Рідкодуб, Катеринівка і Старий Караван

на Бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка та Роздолівка

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка та Парасковіївка

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них – Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське

на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів БПЛА

В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво російської федерації, одночасно з частковою мобілізацією, продовжує заходи так званої “самомобілізації”. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БПЛА та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод “Житель”. Загальні втрати наразі уточнюються.